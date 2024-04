Eirik Grotnæss Einarsen sendte Hei 2 i føringen etter 14 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-1.

Hei 2 var suverene i andre omgang

Hei 2 doblet ledelsen da Noa Tangen Sveinsson satte inn 2-0 et kvarter før slutt, og Marius Moholt-Isaksen økte ledelsen for Hei 2 da han satte inn 3-0 ti minutter senere. Etter 90 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Jonas Holm Sundberg satte inn 4-0 for Hei 2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-4.

Hei 2 topper serien

Etter onsdagens kamp er Brevik 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Hei 2 er serieleder med seks poeng.

Pål Michael Solis var dommer i oppgjøret.

1. mai er det ny kamp for Brevik 2. Da møter de Langesund/Stathelle 2. Hei 2 skal måle krefter med Storm 3 2. mai.