Norheimsund tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring av Celina Røksund, og etter 20 minutter doblet Klepsvik ledelsen. Noen minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Nora Nesheim Kaldestad satte inn 3-0 for Norheimsund. Ved pause var stillingen 3-0.

Økte ledelsen

Thea Gundersen Asphaug gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-3 etter 55 minutters spill. Klepsvik scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 sju minutter senere, og etter 71 minutter vartet 17-åringen opp med hattrick. Samme spiller økte ledelsen for Norheimsund da hun satte inn 6-1 like etterpå. Tre minutter før slutt reduserte Solveig Vik til 2-6 for Øygarden. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-2.

Norheimsund serieleder

Etter søndagens kamp er Norheimsund serieleder på tabellen med sju poeng, mens Øygarden er nummer ni med null poeng.

Kanagaratnam Nagendran var dommer i kampen.

21. april er det ny kamp for Norheimsund. Da møter de Baune. Øygarden skal måle krefter med Østsiden Askøy samme dag.