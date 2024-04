Ane Westrum Mølnå ga Beitstad en tidlig ledelse med sin scoring allerede etter seks minutters spill, men Olivia Mathilde Einarsen Fiskum sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 40 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Delte poengene

Grong 2 fikk et forsprang da Fiskum satte inn 2-1 åtte minutter etter hvilen, men ti minutter senere scoret Milli Krogstad Granlund for Beitstad. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-2.

Fiskum (Grong 2 J15) og Signe Lykke Slørdal (Beitstad J15) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp er Beitstad på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Grong 2 ligger på sjetteplass med ett poeng.

Kosom Alexsander Skaale var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. mai. Beitstad skal spille mot Følling/Kvam/Stod, mens Grong 2 møter Hållingen.