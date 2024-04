Verken Viking 2 eller Randaberg 2 fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.

Målshow i andre omgang

En spiller sendte Randaberg 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 47 minutter. Etter 60 minutters spill ble vondt til verre for Viking 2, da Jesper Lustrup Sande doblet ledelsen for Randaberg 2. en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Randaberg 2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter oppgjøret står både Viking 2 og Randaberg 2 med tre poeng.

29. april er det ny kamp for Randaberg 2. Da møter de Pol. Viking 2 skal måle krefter med Brodd 2 1. mai.