Sundjordet tok ledelsen da Daniel Mathisen scoret etter kun seks minutters spill, men Martin Olbergsveen Rinde sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Nilsen sørget for at Sundjordet tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 15 minutter, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 3-1 sju minutter senere. Sundjordet-angriperen laget hattrick da han la på til 4-1 noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 4-1.

Målbonanaza etter hvilen

Tom Erik Langelid økte til 5-1 for Sundjordet ett minutt etter pause. Henrik Moen Strand gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-5 like etterpå. Etter et kvarter av andre omgang la Mathias Niemi på til 6-2 for Sundjordet, og tre minutter senere scoret Mathisen sitt andre mål da han gjorde 7-2. Seks minutter før slutt reduserte Tommy Strand til 3-7 for Nome 2. Kasper Nystad økte ledelsen for Sundjordet da han satte inn 8-3 seks minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 8-3.

Nome 2s Tomas Strand-Olsen, Henrik Rui Kabbe og Valon Krasniqi fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Zeynel Alp Aras dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sundjordet måle krefter med Bamble 2, mens Nome 2 møter Pors 3.