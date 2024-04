Etter tolv minutters spill var Trott/Solid/Stord uheldig og satte ballen i eget mål. Cindy Intong Abrahamsen utlignet for Trott/Solid/Stord åtte minutter senere, og Ingeborg Henriksen Sørfonn sendte Trott/Solid/Stord i føringen etter 21 minutter. Johanne Skjerven Valland scoret for Trott/Solid/Stord etter 39 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 3-1.

Trott / Solid / Stord økte ledelsen

Jasmin Kazim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Trott/Solid/Stord sju minutter etter sidebytte, og Abrahamsen scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-1 rett etterpå. Etter 56 minutter reduserte Amalie Smedegård Moe til 2-5 for Odda. Fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Anna Siqveland-Nilsen satte inn 6-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-2.

Maria Seim Tyssedalstveit pådro seg gult kort.

Poengjakten fortsetter

Etter tirsdagens kamp ligger Trott/Solid/Stord på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Odda er på sjetteplass med null poeng.

Michael Szajnfeld var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Odda måle krefter med Smørås, mens Trott/Solid/Stord møter Sædalen/Fana.