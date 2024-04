Waterloo sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 35 minutter. Ni minutter senere ble vondt til verre for Åfjord, da Aron Remso doblet ledelsen for Vanvik. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Økte ledelsen

Marius Bårdli Forfot reduserte til 1-2 for Åfjord noen minutter etter hvilen. Martin Buaune Fjeldvær scoret for Vanvik og sørget for at stillingen var 3-1 ni minutter før slutt, og Waterloo scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-1 seks minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-4.

Åfjords Imre Stjern-Vik pådro seg gult kort. For Vanvik fikk Martin Buaune Fjeldvær og Aron Remso gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Egil Helge Rønning dømte kampen.

Vanvik prøver seg mot Freidig 18. april, mens Åfjord spiller neste kamp mot Ranheim 3 dagen etter.