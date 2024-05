Jakob Toft ga Sotra 2 ledelsen etter kun fem minutters spill, og Sotra 2 doblet ledelsen da Syversen satte inn 2-0 et kvarter før hvilen. Sju minutter senere reduserte Masfjord/Gulen ved en av lagets spillere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-1.

Målbonanza etter hvilen

Sander Opdahl scoret for Sotra 2 noen minutter ut i andreomgangen, slik at resultattavla viste 3-1. Syversen la på til 4-1 for Sotra 2 etter 63 minutter, og etter 79 minutters spill var hattricket et faktum for samme mann. Opdahl økte ledelsen da han satte inn 6-1 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-1.

Sotra 2s Jakob Toft og Oscar Elias Syversen fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter fredagens kamp er Sotra 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Masfjord/Gulen ligger på åttendeplass med seks poeng.

Per-Johan Pileberg Aahjem dømte kampen.

10. mai er det ny kamp for Masfjord/Gulen. Da møter de Kvernbit. Sotra 2 skal måle krefter med Ny-Krohnborg 12. mai.