Jonas Aalen Storla sendte Eidsvåg foran da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, men Emil Skotnes Grindheim sørget for balanse i Sotra-regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Tobias Lyngtu Karlsen sendte Sotra i føringen da han satte inn 2-1 noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Dominerte andre omgang

Brage Alsaker sørget for at stillingen var 3-1 ett minutt etter pause, og Benjamin Bjørvik Lillebø satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere. Åtte minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Stian Mo satte inn 5-1. Dermed endte oppgjøret 1-5.

Sotra topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Eidsvåg på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Sotra er på førsteplass med sju poeng.

Kasper Tellevik var dommer i kampen.

I neste runde skal Eidsvåg møte Øygarden, mens Sotra møter Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord.