Sanna Brogeland Hamre sendte Kvinesdal/Knaben og Fjotland i ledelsen fire minutter før hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-1.

FLIK med snuoperasjon

Jenny Andora Gaupeland utlignet da hun satte inn 1-1 etter 41 minutters spill, og fem minutter senere tok FLIK ledelsen ved Pepita Olivia Dvorak-Lindtner. Linneah Lundal scoret for FLIK og sørget for at stillingen var 3-1 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-1.

Sanna Brogeland Hamre fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp er FLIK på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Kvinesdal/Knaben og Fjotland ligger på femteplass med null poeng.

Sondre Dragland dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvinesdal/Knaben og Fjotland spiller neste kamp mot Flekkefjord 29. april, mens FLIK spiller mot Lyngdal tre dager senere.