Elena Oline Jensen Eide sendte Rosendal i føringen da hun satte inn 1-0 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Målbonanza etter pausen

Ingeborg Myklebust Skjelnes fikk nettsus og doblet ledelsen for Rosendal etter 62 minutters spill, og samme spiller la på til 3-0 for Rosendal fem minutter senere. Emilie Sandvik Aaseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Rosendal. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-0.

Helene Hus Hansen pådro seg gult kort.

Rosendal klatrer til andreplass

Etter onsdagens kamp er Rosendal på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Sædalen/Fana er nummer tre med tre poeng.

Kjetil Bjølgerud dømte oppgjøret.

Sædalen/Fana spiller neste kamp mot Odda 9. mai, mens Rosendal spiller mot Trott/Solid/Stord 28. mai.