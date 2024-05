BI Athletics Bergen knuste Vestsiden-Askøy

Chris André Mannes scoret to ganger og hjalp BI Athletics Bergen til 6-1-seier over Vestsiden-Askøy i 5. divisjon, Hordaland - Avdeling 1 i fotball for menn. Vestsiden-Askøy har ikke tatt poeng på de siste fire kampene.