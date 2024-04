Randesund tok ledelsen da Lykke Liene Vabo scoret etter tolv minutter, og Linnea Sølvberg Eriksen doblet ledelsen for Randesund da hun satte inn 2-0 to minutter senere. Randesund økte ledelsen da Lykke Liene Vabo satte ballen i nettet to minutter før hvilen. Dermed var stillingen 3-0, og Randesund-spilleren laget hattrick da hun la på til 4-0 like etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Randesund økte ledelsen

Lykke Liene Vabo økte til 5-0 for Randesund etter 50 minutters spill. Anouk Cato Anna Elisabeth Muller Kobold reduserte til 1-5 ni minutter før slutt. Randesund rykket ytterligere ifra da Milla Halvorsen Vik økte ledelsen fire minutter senere, og etter 80 minutter scoret Lykke Liene Vabo sitt femte mål da hun gjorde 7-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-1.

Klatret til tredjeplass

Etter oppgjøret har både Randesund og Gimletroll 2 seks poeng.

Bjørn Arthur Løvsland var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gimletroll 2 måle krefter med Fløy, mens Randesund møter Lillesand.