Mandalskameratene tok ledelsen da Jesper Gulowsen Bjørvik scoret etter et kvarter, og Mandalskameratene var på farten igjen sju minutter senere. De doblet ledelsen da Mikkel Laudal satte inn 2-0. Etter 23 minutter la Eirik-Sebastian Kobler Mjelde på til 3-0 for Mandalskameratene, og to minutter før sidebytte økte Mandalskameratene ved Matheo Berg Landsverk. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Dro ifra

Ian Håkonsen la på til 5-0 for samme lag da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Cornelius Normann Johanssen økte ledelsen da han satte inn 6-0 fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-6.

Mandalskameratene topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Trauma på ellevteplass på tabellen med seks poeng, mens Mandalskameratene er på førsteplass med 21 poeng.

Thor Håversen var dommer i oppgjøret på Hove kunstgress. 57 tilskuere var til stede på kampen.

I neste runde skal Trauma måle krefter med Jerv 21. mai, mens Mandalskameratene møter Vindbjart samme dag.