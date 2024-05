Malin Kindsbækken Dragset ga Kvass/Ulvungen/Tingvoll ledelsen etter 14 minutter, og Emma Nisjaløkk Bestvoll doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 tre minutter senere. Hanne Rolland Hagen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Kvass/Ulvungen/Tingvoll, og Malin Kindsbækken Dragset scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-0 etter 23 minutters spill. Kvass/Ulvungen/Tingvoll-angriperen sikret seg hattrick da hun la på til 5-0 like etterpå, og etter 27 minutter scoret Bestvoll sitt andre mål da hun gjorde 6-0. Sada Muzeyin Kedir satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Kvass/Ulvungen/Tingvoll fem minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 7-0.

Målshow etter pause

FCK 2 var uheldig og satte ballen i eget mål etter 47 minutters spill. Ada Semundseth Olsen økte ledelsen da hun satte inn 9-0 rett etterpå, og etter 52 minutter scoret samme spiller igjen da hun gjorde 10-0. Sada Muzeyin Kedir satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere, og etter 58 minutters spill fullførte samme spiller sitt hattrick. Malin Kindsbækken Dragset scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 13-0 like etterpå, og etter 61 minutter økte Kvass/Ulvungen/Tingvoll ved Malak Alamoudi. Tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Malin Kindsbækken Dragset satte inn 15-0 for samme lag, og etter 65 minutters spill vartet Ada Semundseth Olsen opp med hattrick. Malin Kindsbækken Dragset scoret igjen da hun gjorde 17-0 ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 17-0.

Tok over andreplassen

Etter onsdagens kamp er Kvass/Ulvungen/Tingvoll på andreplass på tabellen med seks poeng, mens FCK 2 er nummer ti med null poeng.

Davis Ikole Ndjoli var dommer i oppgjøret.

16. mai er det ny kamp for Kvass/Ulvungen/Tingvoll. Da møter de Gossen. FCK 2 skal måle krefter med Bud/Bryn samme dag.