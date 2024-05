Andersen sendte Svelgen/Florø 2 i føringen etter kun ti minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Målshow etter pause

Fire minutter etter hvilen ble vondt til verre for Loen 2, da 17-åringen doblet ledelsen for Svelgen/Florø 2. Gudrun Karoline Kvellestad økte til 3-0 for Svelgen/Florø 2 rett etterpå, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 4-0 etter 51 minutter. Mathea Hessvik Rogne satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutters spill, og Andersen sikret seg hattrick da hun ordnet 6-0 fire minutter senere. Seks minutter før slutt økte vertene ved Selma Holm Sæterlid. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-0.

Beholdt plassen på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Svelgen/Florø 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Loen 2 er på sjuendeplass med null poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Loen 2 spiller neste kamp mot Eid 2 15. mai, mens Svelgen/Florø 2 møter Eid 2 29. mai.