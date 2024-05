Giskes Robert Pedersen Sundby ble vist det røde kortet etter 13 minutters spill, men Preben Giske Olsen sendte Giske i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 45 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Sikret poeng

Lars Alvestad Mikalsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 56 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-1.

Norborgs Lars Alvestad Mikalsen og Kjell Terje Brusdal fikk gult kort. For Giske fikk Oliver Giskegjerde, Svein Arve Thalberg Alnes, Håkon Mikal Giske, Henrik André Giskegjerde og Eivind Grøtting Strand gult kort.

Giske leder serien

Etter mandagens kamp er Norborg på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Giske ligger på førsteplass med 14 poeng.

Abbas Tamimi var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. mai. Norborg skal spille mot NTNUIÅ, mens Giske møter Brattvåg 2.