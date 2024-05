Sondre Sandnes Sandland sendte Kviteseid i føringen da han satte inn 1-0 etter 26 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-0.

Målshow etter pause

August Mikelskas doblet ledelsen for Kviteseid da han satte inn 2-0 ti minutter ut i andreomgangen, og Olav Kleivstaul økte ledelsen da han satte inn 3-0 fem minutter senere. Demandante økte ledelsen for Kviteseid da han satte inn 4-0 etter 60 minutter, og sju minutter senere scoret samme spiller igjen da han gjorde 5-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var årets første seier for Kviteseid.

Etter mandagens kamp er Kviteseid nummer to på tabellen med fire poeng, mens Sauherad er på fjerdeplass med tre poeng.

Patricio Antonio Miranda dømte oppgjøret.

22. mai skal Kviteseid møte Gjerpen/Fossum, mens Sauherad møter Brevik.