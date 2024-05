Helena Fosstveit Erstad sendte Bremnes 2 i føringen etter kun fem minutter, og Thea Eiken fikk nettsus og doblet ledelsen for Bremnes 2 fem minutter senere. Bremnes 2-spilleren scoret igjen da hun gjorde 3-0 etter et kvarter, og samme spiller laget hattrick da hun la på til 4-0 ti minutter senere. Thea Eiken satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter før pause, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Thea Eiken satte inn 6-0. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-6.

Avaldsnes klarte ikke nærme seg

Avaldsnes reduserte til 1-6 ved Vilja Berntsen to minutter etter sidebytte. Mia Engseth Lie satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Bremnes 2. Eva-Marie Enstad Larsen reduserte til 2-7 et kvarter før full tid. Avaldsnes var uheldig og scoret selvmål to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-8.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Avaldsnes på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Bremnes 2 er nummer fire med ni poeng.

Kjetil Nesbu var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Avaldsnes prøver seg mot Skjoldar/Vats/Vik/Vind 28. mai, mens Bremnes 2 spiller neste kamp mot Kolnes dagen etter.