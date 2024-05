Leik 2s Petter Lillebudal scoret 1-0 fra straffemerket etter bare to minutters spill. Normann Aspaas sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 15 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Røros/Os/Nansen tok ledelsen ved Jonas Kosberg etter 56 minutters spill, men Kristiansen utlignet da han satte inn 2-2 fire minutter senere. Benjamin Finanger sendte Leik 2 i ledelsen på nytt da han satte inn 3-2 etter 63 minutter, og fem minutter før slutt scoret Kristiansen sitt andre mål da han gjorde 4-2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Røros/Os/Nansens Zoran Puac og Jonas Kosberg fikk se det gule kortet.

Beholdt plassen på tabellen

Etter søndagens kamp er Leik 2 nummer to på tabellen med ni poeng, mens Røros/Os/Nansen er på sjetteplass med seks poeng.

Lars Johan Hammer var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 20. mai. Leik 2 skal spille mot Oppdal, mens Røros/Os/Nansen møter Tylldal.