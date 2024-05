Austin Ornelis sendte Orkanger i føringen da han satte inn 1-0 allerede etter sju minutters spill, men Hannah Raaum sørget for balanse i Rosenborg-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 31 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Like mange mål

Anders Johan Hestnes sendte Orkanger i ledelsen igjen etter 60 minutters spill, men Mia Solbergløkk sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 åtte minutter senere. Orkanger tok ledelsen på nytt ved Suheyb Hasan Warsame sju minutter før slutt, men ett minutt før full tid scoret Maria Åmot Olsen for Rosenborg. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-3.

Ble værende på tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Rosenborg nummer ti på tabellen med to poeng, mens Orkanger er på tredjeplass med ni poeng.

Mardin Fathi var kampleder.

I neste runde skal Orkanger måle krefter med Trond 2 21. mai. Rosenborg møter Charlottenlund 2 22. mai.