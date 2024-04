Mikkel Damgaard Solli ga Stathelle en tidlig ledelse i kampen før det første minuttet var omme. Denis Ates sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Lauritzen ga Hei ledelsen etter 70 minutters spill, og like etterpå scoret 29-åringen sitt andre mål da han gjorde 3-1. Seks minutter før slutt vartet samme mann opp med hattrick. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Heis Bendik Ripegutu Nygård, Ole Martin Sagarino og Nicolay Henriksen Hagen fikk gult kort. For Stathelle fikk Magnus Johnsen Nystad gult kort.

Spennende runde i vente

Andre Isaksen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hei måle krefter med Skarphedin, mens Stathelle møter Urædd.