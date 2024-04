Jerv 2 tok ledelsen tidlig i kampen ved Rayyan Ahmed Echkantena, men Asle Liland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter tolv minutter. Ludvig Frøyna Leivann sendte Jerv 2 i føringen på nytt da han satte inn 2-1 etter 25 minutters spill, og tre minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-1. Joakim Ødegård reduserte for Flekkefjord etter 36 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-2.

Ble utvist

Flekkefjord-angriperen utlignet da han satte inn 3-3 etter 63 minutters spill, og Liland sendte Flekkefjord i føringen fem minutter senere. Jerv 2s Fredrik Sandberget ble sendt i garderoben etter 90 minutter, og Runar Hansson fant nettmaskene rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-5.

Jerv 2s Lars Aasbø Lundberg fikk gult kort. For Flekkefjord fikk Asle Liland, Natanael Temesgen, Christoffer Bruhjell Log, Vetle Østebø Log og Eirik Osen gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Brage Nygaard dømte oppgjøret.

Jerv 2 spiller neste kamp mot Søgne 11. april, mens Flekkefjord møter Froland to dager senere.