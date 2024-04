Petter Selvaag Solbakken sendte Melhus 2 i føringen etter 18 minutters spill, men Simen Solvang Aamodt utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål et kvarter før sidebytte. Peder Ekren Berg sendte hjemmelaget i føringen igjen da han satte inn 2-1 åtte minutter senere, og noen minutter før hvilen scoret Melhus 2 ved Huy Ta Nguyen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Redusering etter pause

Ett minutt før slutt reduserte Bernt-Einar Hogstad til 2-3 for Tylldal. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2.

Tylldals Kristian Holmen, Haaken Rønning, Asgeir Øverby, Hågen Reiten og Kristian Kirkbakk fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Ketil Krogstad dømte kampen.

Tylldal bryner seg på Leik 2 28. april, mens Melhus 2 spiller neste kamp mot Gimse dagen etter.