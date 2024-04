Verken Heimdal eller Åfjord maktet å sette ballen i nettet før pause. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Heimdal hadde grunn til å juble

En spiller sendte Heimdal i ledelsen ti minutter ut i andreomgangen, og en av lagets spillere doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-0.

Heimdal topper serien

Etter mandagens kamp er Heimdal på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Åfjord er nummer fem med tre poeng.

Aksel Vetlesen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Heimdal bryner seg på Fosen 22. april, mens Åfjord spiller neste kamp mot Strindheim.