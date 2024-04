Langesund/Stathelle/Bamble 2 tok en tidlig ledelse ved Santino Stephen Thoko, men Mathias Andersen Follaug sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 et kvarter før hvilen. Emil Kallåk sendte Urædd i ledelsen da han satte inn 2-1 fem minutter senere, og Urædd-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 noen minutter før pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-1.

Forsvarte ledelsen etter pause

Langesund/Stathelle/Bamble 2 reduserte til 2-3 ved Marcus Mikalsen Larsen etter 65 minutter. Aksel Trinterud Naper scoret for Urædd og sørget for at stillingen var 4-2 fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-2.

Poengjakten fortsetter

Ershat Atawula var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. april. Urædd skal spille mot Drangedal, mens Langesund/Stathelle/Bamble 2 møter Gulset.