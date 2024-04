Htoo Say Wah Gaw ga SIF/Hessa ledelsen etter kun åtte minutter, men Kristian Robert Kirkpatrick sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ett minutt senere. Peder Vågnes Schjelderup sendte Langevåg i ledelsen fire minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Ble utvist

SIF/Hessa utlignet til 2-2 da Gaw satte ballen i mål etter 77 minutters spill. Seks minutter senere ble SIF/Hessa redusert til ti spillere etter at Simen Rødal Skrede fikk marsjordre, og Marco Slyngstad Sandvik sendte Langevåg i føringen igjen fem minutter før slutt. Aksel Ludvig Fladmark Hagen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-3.

Nye poeng skal deles ut

Morten Berge Digernes var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. SIF/Hessa møter Hødd 21. april, mens Langevåg spiller neste kamp mot Rollon dagen etter.