Haugesund fikk et forsprang da Gustav Olsen Holmen satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og Levi Solås doblet ledelsen for Haugesund da han satte inn 2-0 allerede etter sju minutter. Holmen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 etter 35 minutters spill, og to minutter senere økte Haugesund ved Nikolai Tendal. Etter 45 minutter økte avstanden mellom lagene da John Li Kildal satte inn 5-0 for Haugesund. Etter halvspilt kamp var stillingen 5-0.

Dro ifra

Etter 65 minutters spill la samme lag på til 6-0. Ni minutter senere reduserte Adrian Berg Kronhaug til 1-6 for Åsane. Kildal scoret igjen da han gjorde 7-1 etter 80 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-1.

Haugesunds Lars Nordstrøm fikk se det gule kortet. For Åsane fikk Sondre Eberg Fimreite, Emil Johan Pettersen og Eirik Mikal Daae gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter lørdagens kamp er Haugesund på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Åsane ligger på femteplass med null poeng.

Åsmund Ohm Børretzen var dommer i oppgjøret.

20. april er det ny kamp for Haugesund. Da møter de Bryne. Åsane skal måle krefter med Bryne 28. april.