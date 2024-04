Tollnes fikk en pangåpning på kampen da Adrian Sexe Van Dam sendte laget sitt i ledelsen etter bare åtte minutter, og Tollnes var på farten igjen etter 35 minutters spill. De doblet ledelsen da Tinius Jensen Svarstad satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Straffemål

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, la Chang Chung Mang Lien på til 3-0 for Tollnes. Skarphedin 2 satte inn 1-3 ett minutt senere. Etter 63 minutter fikk Tollnes straffe. Adrian Sexe Van Dam scoret 4-1-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Tollnes klatret til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Skarphedin 2 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Tollnes ligger på tredjeplass med tre poeng.

Tore Aaland var kampleder.

I neste runde skal Skarphedin 2 møte Langesund 2, mens Tollnes møter Snøgg.