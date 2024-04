Brede Frøysa sendte Rana i ledelsen etter 39 minutters spill, og Nicklas Sundsvåg fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Målbonanza etter pausen

Tiller reduserte til 1-2 ved Alexander Kvalvik noen minutter ut i andre omgang. Sevald Andreassen gjorde 3-1 åtte minutter etter pause, og Rana la på til 4-1 da Per Kristian Helle Hildre satte ballen i mål ni minutter senere. Han hadde nylig blitt byttet inn. Benjamin Feldt reduserte for Tiller etter 64 minutter. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Mads Fagerli Halsøy satte inn 5-2 for Rana, og like etterpå scoret Hildre sitt andre mål da han gjorde 6-2. Halsøy scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-2 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-2.

Ranas Per Kristian Helle Hildre og Shan Beyene fikk se det gule kortet. For Tiller fikk Benjamin Feldt gult kort.

Rana klatrer til andreplass

Etter søndagens kamp er Rana på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Tiller ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Kampen på Sagbakken stadion ble dømt av Andreas Sandal. 579 tilskuere bivånet oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 20. april. Rana skal spille mot Byåsen, mens Tiller møter Verdal.