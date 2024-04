Nore Neset tok ledelsen ved Eric Aarebrot Skorpen etter 21 minutter, men Espen Haugland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Martin Breivik sendte Østsiden Askøy i føringen fem minutter senere, men Skorpen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 32 minutters spill. Østsiden Askøy tok ledelsen på nytt da Christian Dahle Lie scoret åtte minutter senere, men etter 45 minutter scoret Thomas Kopperud for Nore Neset. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-3.

Var suverene i andre omgang

Johannes Lie sendte Nore Neset foran igjen da han satte inn 4-3 ti minutter ut i andreomgangen, og Lasse Styrvoll fant nettmaskene etter 78 minutters spill. J. Lie økte ledelsen for Nore Neset da han satte inn 6-3 åtte minutter senere, og etter 90 minutter la Styrvoll på til 7-3. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-3.

Klatret på tabellen

Etter fredagens kamp er Nore Neset på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Østsiden Askøy er nummer sju med tre poeng.

Andreas Austevoll Nødtvedt var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Østsiden Askøy måle krefter med Olsvik, mens Nore Neset møter Olsvik.