Lid sendte Snøgg 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun åtte minutter, og samme spiller doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 tre minutter senere. Etter 23 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Maria Hierro Muga satte inn 3-0 for Snøgg 2, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Nina Haugen Kasin satte inn 4-0. Noen minutter før pause reduserte Skarphedin 2 da Hedda Novang Pedersen satte inn 1-4-målet. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-1.

Snøgg 2 dro i land seieren etter målrik andreomgang

Ti minutter ut i andre omgang reduserte Skarphedin 2 ved Mari Gaastjønn, og Ida Bø Bakka reduserte til 3-4 for Skarphedin 2 like etterpå. Lid sikret seg hattrick da hun ordnet 5-3 etter 62 minutter, og Emma Rønningen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Snøgg 2. Skarphedin 2 reduserte til 4-6 ved Jenny Langkås minuttet før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-4.

Ny runde - nye muligheter

Imri Krosa dømte kampen.

I neste runde skal Snøgg 2 måle krefter med Urædd 25. april. Skarphedin 2 møter Urædd 29. april.