Kolstad fikk en drømmestart på kampen da Shire Noor Shire sendte laget sitt i ledelsen etter kun ni minutter, men ni minutter senere scoret Mikael Elvrum Skagemo for Byneset/Leinstrand. Kizilkaya sendte Kolstad i føringen på nytt da han satte inn 2-1 et kvarter før pause, og Kolstads samme spiller scoret på straffe rett etterpå. Iver Andreas Frøseth Sæterhaug reduserte til 2-3 for Byneset/Leinstrand tre minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp sto det 2-3.

Dro ifra

Anmol Garg sørget for at stillingen var 4-2 etter 47 minutters spill. Sæterhaug reduserte for vertene ett minutt senere. Firatefe Harmankaya gjorde 5-3 etter 58 minutter, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Kolstad like etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 3-6.

Byneset/Leinstrands Peder Ulriksen Nerland pådro seg gult kort. For Kolstad fikk Mirwan Tahtaci og Anmol Garg gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Terje Sætereng var dagens dommer.

I neste runde skal Byneset/Leinstrand måle krefter med Stjørna/HIL/Fevåg 25. april, mens Kolstad møter Åfjord samme dag.