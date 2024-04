Nora Nyvold Roti sendte Askøy i føringen etter bare ti minutter, og en spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Askøy fem minutter senere. Etter 18 minutters spill la Ingrid Skogstrand Horvei på til 3-0 for Askøy. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Bortelaget reduserte etter pause

En av lagets spillere reduserte til 1-3 for Austevoll fem minutter ut i andreomgangen, og Hanne Waage Haugland reduserte for Austevoll fem minutter senere. Nora Nyvold Roti scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-2 etter et kvarter av andre omgang. Åtte minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da en spiller reduserte til 3-4. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Ny runde - nye muligheter

Etter tirsdagens kamp er Askøy nummer to på tabellen med seks poeng, mens Austevoll er på sjetteplass med null poeng.

Mats Johan Greenland var dommer i oppgjøret.

Austevoll spiller neste kamp mot Søreide 19. april, mens Askøy prøver seg mot Søreide 30. april.