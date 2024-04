Melhus 3/Gimse 3 tok ledelsen da Eyob Teklemichael Gebrekidan scoret etter bare fem minutters spill, og Melhus 3/Gimse 3 doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 ti minutter senere. Et kvarter før sidebytte reduserte Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 da Rami Faisal Yousef satte inn 1-2-målet. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-2.

Hjemmelaget med snuoperasjon

Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 utlignet til 2-2 da Alahmad satte ballen i mål noen minutter ut i andreomgangen. Emil Belsaas Sjo sørget for at Melhus 3/Gimse 3 tok ledelsen på nytt med sin scoring ti minutter ut i andre omgang, men Elias Røstad Sakshaug utlignet da han satte inn 3-3 sju minutter senere. Alahmad scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-3 etter 63 minutter, og seks minutter senere var hattricket et faktum for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3-spilleren. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 5-3.

Nye poeng skal deles ut

Elias Asrih var dommer i oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3. Da møter de Leik. Melhus 3/Gimse 3 skal måle krefter med Rennebu samme dag.