Sofie Sæther sendte Buvik i ledelsen etter 15 minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Buvik fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Var suverene i andre omgang

Buvik rykket ytterligere ifra da Elise Groven økte ledelsen ti minutter ut i andreomgangen, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Alvdal reduserte til 1-4 ved Maja Nyutstumoen Gjermundshaug åtte minutter før slutt. Fire minutter senere la June Prestjord Dypdalsbakk på til 5-1 for Buvik, og to minutter før slutt økte bortelaget ved Mali Leinum Husby. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Emma Kvarmesbakk satte inn 7-1 for Buvik. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-7.

Kjempet seg oppover på tabellen

Buvik har tatt poeng i sine fem siste kamper.

Etter mandagens kamp er Alvdal på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Buvik er nummer tre med sju poeng.

Dragan Tintor var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Alvdal måle krefter med Tynset, mens Buvik møter Alvdal.