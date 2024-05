Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød tok ledelsen da Bach satte inn 1-0 etter 32 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Lia 3 / Express 3 / Rygene 3 rød var suverene i andre omgang

Oda Voldsund utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål ett minutt etter pause. Fire minutter senere scoret Bach sitt andre mål da hun gjorde 2-1, og Maja Kolodziej sørget for jubel da hun satte inn 3-1 noen minutter ut i andreomgangen. Matilda Thornton satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød et kvarter før full tid, og tre minutter før slutt fullførte Bach sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-5.

Tok over andreplassen

Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød har vunnet tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Trauma nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød er på andreplass med 14 poeng.

Heti Hoti var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød bryner seg på Randesund 2 20. mai, mens Trauma spiller neste kamp mot Gjerstad dagen etter.