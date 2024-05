Emil Ovesen Sjøvik sendte Midsund i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 21 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 90 minutter ble vondt til verre for Sunndal, da Ronald Tangen doblet ledelsen for vertene. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-0.

Midsunds Ronald Tangen og Johannes Ovesen Sjøvik pådro seg gult kort. For Sunndal fikk Birger Brevik gult kort.

Midsund klatrer til andreplass

Etter torsdagens kamp er Midsund på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Sunndal ligger på tiendeplass med seks poeng.

Magnus Smørdal var dommer i oppgjøret på Midsund stadion. 310 tilskuere hadde tatt turen.

I neste runde skal Midsund måle krefter med FCK 24. mai. Sunndal møter Averøykameratene 25. mai.