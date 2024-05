Gitmark ga Gimletroll 3 en tidlig ledelse i kampen med sin scoring etter bare fem minutters spill, og Gimletroll 3-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå. Johan Jacobsen Segberg la på til 3-0 for Gimletroll 3 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3 etter første omgang.

Dro ifra

Sørfjell gjorde 1-3 fem minutter etter pause. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Gitmark, og Gimletroll 3 økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 5-1. Seks minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Gitmark satte inn 6-1 for Gimletroll 3. Sørfjell reduserte rett etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-6.

Gimletroll 3 leder serien

Etter onsdagens kamp er Sørfjell på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Gimletroll 3 er serieleder med ni poeng.

Emil Løvdal Nydal var dagens dommer.

I neste runde skal Sørfjell måle krefter med Just 24. mai, mens Gimletroll 3 møter Imås 2/Jerv 2 samme dag.