HaNo/Lepsøy/Harøy tok ledelsen da Julian Nogva Vedeld scoret etter 32 minutters spill, og HaNo/Lepsøy/Harøy doblet ledelsen da Kasper Dalhaug Ulla satte inn 2-0 ett minutt senere. Ved pause var stillingen 0-2.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Etter 50 minutter reduserte Sykkylven 2 da Olve Hole Bjørneseth satte inn 1-2-målet, og Arne Sandvik Roald sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fem minutter senere. Muaad Abdullahi Mohammud ga Sykkylven 2 ledelsen et kvarter før full tid. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Andreas Silseth Harnes og Bjørn Longva jr fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter kampen har både Sykkylven 2 og HaNo/Lepsøy/Harøy tre poeng.

Jakub Marek var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 24. mai. Sykkylven 2 skal spille mot Spjelkavik 2, mens HaNo/Lepsøy/Harøy møter Stranda.