Christian Moe-Togstad ga Kvaløya ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring etter bare fem minutter, men en av lagets spillere sørget for balanse i Fløya-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 24 minutters spill. Fløya tok ledelsen ved en spiller ni minutter senere, men Gabriel Hansen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 35 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Måtte forlate banen

Storm Nygård Mathisen sendte Fløya i føringen igjen da han satte inn 3-2 fem minutter ut i andre omgang, men Hansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 rett etterpå. Gjestene tok føringen på nytt da en av lagets spillere satte inn 4-3 etter 58 minutters spill. Åtte minutter senere ble samme lag redusert til ti spillere etter at en spiller fikk rødt kort. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter fredagens kamp ligger Kvaløya på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Fløya er på fjerdeplass med tre poeng.

Preben Bakland var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fløya spiller neste kamp mot Skarp 13. mai, mens Kvaløya bryner seg på Skarp 23. mai.