Etter elleve minutters spill tok Gimse 2/Melhus 2 ledelsen ved Malin, og Gimse 2/Melhus 2s samme spiller scoret fra straffemerket to minutter senere. Etter 19 minutter reduserte Gauldal ved Filip Bjørgen Leinslie. Malin gjorde hattrick sju minutter senere. Noen minutter før sidebytte reduserte Leinslie til 2-3 for Gauldal. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-2.

Sikker fra straffemerket

To minutter etter hvilen fikk Gimse 2/Melhus 2 straffespark, og Malin scoret fra straffemerket. Mohammed Atto økte til 5-2 for vertene etter 53 minutters spill, og Malin satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Gimse 2/Melhus 2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Markus Rødseth satte inn 7-2 for Gimse 2/Melhus 2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-2.

Gimse 2 / Melhus 2 klatrer til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Gimse 2/Melhus 2 nummer to på tabellen med seks poeng, mens Gauldal er på fjerdeplass med tre poeng.

Frode Tøndel Øyangen var dommer.

Gauldal spiller mot Leinstrand/Byneset 12. mai, mens Gimse 2/Melhus 2 spiller neste kamp mot Oppdal 2 to dager senere.