Stensås ga Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 ledelsen etter elleve minutter, men Mia Moen Mikkelsen utlignet da hun satte inn 1-1. Ane Reitan Rambraut sendte Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 i føringen på nytt da hun satte inn 2-1 åtte minutter senere, og etter en halvtimes spill scoret Stensås sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Johanne Arras satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2, og fire minutter senere var hattricket et faktum for Stensås. Noen minutter før pause reduserte Tynset ved Silje Vang. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-2.

Forsvarte ledelsen etter pause

Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 rykket ytterligere ifra da Arras økte ledelsen ett minutt etter sidebytte. Like etterpå reduserte Tynset da Silje Vang satte inn 3-6-målet. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 6-3.

Leder serien

Etter søndagens kamp er Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Tynset ligger på tredjeplass med tre poeng.

Sadjed Alboghobeish dømte kampen.

Allerede 4. mai får Tynset mulighet til revansj. Da møter de Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 igjen.