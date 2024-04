Frida Sofie Nes sendte Solid i ledelsen et kvarter før pause, og Laura Gulliksen Fosse scoret og doblet ledelsen for Solid ett minutt senere. Bømlo/Finnås reduserte til 1-2 ved Anna Pedersen etter 25 minutters spill. Like etterpå scoret Laura Gulliksen Fosse igjen da hun gjorde 3-1, og etter 35 minutter økte Solid ved en spiller. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Økte ledelsen

Tonje Aasheim økte ledelsen da hun satte inn 5-1 etter 46 minutters spill, og fire minutter senere scoret Solid-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 6-1. Pedersen scoret igjen da hun gjorde 2-6 et kvarter før slutt, og fem minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Ella Ribesen Skjærvold la på til 7-3 for vertene etter 60 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-3.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Solid nummer fire på tabellen med fire poeng, mens Bømlo/Finnås er på sjuendeplass med null poeng.

Diyaddin Tunc var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Bømlo/Finnås måle krefter med Åkra 30. april. Solid møter Haugar 1. mai.