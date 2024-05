Donn fikk en kjempestart på kampen da Julie Lindtner Wahlstrøm sendte laget sitt i ledelsen etter bare åtte minutters spill, men Liverød sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 33 minutter. Samme spiller sendte Gimletroll i føringen da hun satte inn 2-1 fem minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Straffemål

Donns Wahlstrøm satte inn et straffespark to minutter etter pause. Gimletroll tok ledelsen igjen da Anna Filippa Ferning satte inn 3-2 like etterpå, og Emma Sofie Hoff satte ballen i mål etter 57 minutters spill for vertene og sørget for at stillingen var 4-2. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Gimletroll nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Donn er på sjetteplass med tre poeng.

Bahri Ujkani var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gimletroll måle krefter med Amazon Grimstad/Imås, mens Donn møter Myra.