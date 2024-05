Gimletroll fikk et forsprang da Granseth satte inn 1-0 etter 20 minutter, men Elias Gunvaldsen Dørum utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål tre minutter før hvilen. Noah Tveit sørget for at Gimletroll tok ledelsen igjen med sin scoring to minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Målshow etter pause

Endre Solhaug sørget for Gimletroll-jubel da han satte inn 3-1 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 52 minutters spill la Leon Stokkeland Salazar på til 4-1 for Gimletroll. Granseth scoret sitt andre mål da han gjorde 5-1 sju minutter senere, og samme lag rykket ytterligere ifra da Julian Omdal Larsen økte ledelsen etter 63 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-6.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp er Fløy nummer seks på tabellen med ett poeng, mens Gimletroll er på andreplass med 14 poeng.

Artin Milazim Morina var kampleder.

Fløy prøver seg mot Randesund 7. mai, mens Gimletroll spiller neste kamp mot Fløy 22. mai.