Tangmoen/Remyra/Fram fikk en drømmestart på kampen da Fride Linaker sendte laget sitt i ledelsen etter bare to minutter, men åtte minutter senere scoret Maria Njaastad Skjesol for Vestbyen/Nationalkameratene. Vestbyen/Nationalkameratene tok ledelsen ved Thea Marie Vesterfjell etter 30 minutters spill, og fem minutter senere scoret Skjesol sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Etter 40 minutter fikk Vestbyen/Nationalkameratene straffe. Vesterfjell satte inn 4-1-målet. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-4.

Dro ifra

Linnéa Stokkan reduserte til 2-4 for Tangmoen/Remyra/Fram noen minutter ut i andre omgang. Skjesol laget hattrick da hun ordnet 5-2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og ti minutter senere fullførte Vesterfjell sitt hattrick. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-6.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp ligger Tangmoen/Remyra/Fram på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene er på førsteplass med ni poeng.

Oliver Flenstad Olavssøn dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tangmoen/Remyra/Fram spiller neste kamp mot Flatås 7. mai, mens Vestbyen/Nationalkameratene møter Malvik/Hommelvik dagen etter.