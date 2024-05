Ole Andre Nevstad Kragset ga Hareid 2 ledelsen tidlig i kampen etter bare seks minutters spill, men Killingmo sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 like etterpå. Frank Sætre Ristesund sendte Sæbø foran da han satte inn 2-1 etter 14 minutter, og Killingmo scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 åtte minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Daniel Aase la på til 4-1 for Sæbø noen minutter ut i andre omgang. Hareid 2s Ola Kalvø Vattøy satte inn et straffespark da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Håkon Moldekleiv satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Sæbø, og Trym Jarvik økte ledelsen for Sæbø da han satte inn 6-2 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-6.

Hareid 2s Oleksandr Dolbush, Christoffer Ottesen og Karol Stanislaw Jaszewski fikk gult kort. For Sæbø fikk Stian Sandtorv, Ottar Erik Rønnekleiv og Håkon Moldekleiv gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Hareid 2 nummer sju på tabellen med fire poeng, mens Sæbø er på femteplass med fire poeng.

Niklas Bertil Hurlen Spets var dagens dommer.

8. mai er det ny kamp for Hareid 2. Da møter de Hovdebygda 2. Sæbø skal måle krefter med Sande samme dag.