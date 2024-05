Etter elleve minutter tok Melhus/Gimse/Gauldal ledelsen ved Ellen Nyhus Røsbjørgen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Byåsen 2 hadde grunn til å juble mot Melhus / Gimse / Gauldal

Lea Bolz Gulema utlignet da hun satte inn 1-1 etter 51 minutters spill. Emilie Gråbak Lian sendte Melhus/Gimse/Gauldal foran igjen da hun satte inn 2-1 to minutter senere, men Byåsen 2 utlignet til 2-2 da Skjetlein satte ballen i mål etter 68 minutter. Byåsen 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-2 fem minutter senere, og seks minutter før slutt var hattricket et faktum for samme spiller. Kornelia Paulsen Reed økte ledelsen da hun satte inn 5-2 like etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-5.

Isabella Nilsen Sundgot pådro seg gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter onsdagens kamp er Melhus/Gimse/Gauldal på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Byåsen 2 er nummer to med seks poeng.

Eskil Heggheim var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Melhus/Gimse/Gauldal spiller neste kamp mot Røros 4. mai, mens Byåsen 2 prøver seg mot Orkla 2 11. mai.