Andreas Skille sendte Hommelvik 3/Malvik 3 i ledelsen etter 20 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Scoret på straffespark

Martinus Fossbakken Lundberg doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 72 minutters spill, og Erik Husby Stav satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Robin Pedersen Grønlie reduserte for Romolslia tre minutter før slutt, og Robin van der Reep (Romolslia) scoret fra ellevemetersmerket to minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Romolslias Roy Vidar Nordskag, Tomas Fevåg Wahl Høve og Tobias Lein pådro seg gult kort. For Hommelvik 3/Malvik 3 fikk Vegard Fosli Stjern gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Romolslia på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Hommelvik 3/Malvik 3 er på sjuendeplass med tre poeng.

Morten Bøstein-Melhus var kampleder.

9. mai er det ny kamp for Romolslia. Da møter de Flatås 2. Hommelvik 3/Malvik 3 skal måle krefter med TIFK 10. mai.